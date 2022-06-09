NASA'nın Mars'taki helikopteri artık uçamıyor

NASA'nın Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopterinin parçası bozuldu ve cihaz kullanılamaz hale geldi.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu geçen yıl nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Helikopter artık uçamıyor

NASA'nın Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopteri, gezegende birçok ilke imza attıktan sonra kullanılamaz hale geldi. Helikopterin, uçuş için gerekli bir parçasının bozulduğu açıklandı.

NASA mühendislerinin açıklamalarına göre helikopterin eğim ölçeri çalışmıyor. Bu, Ingenuity'nin hangi yönün aşağısı olduğunu bilememesine neden oluyor.

NASA mühendisleri, helikopteri birkaç gün içerisinde yeniden uçabilir hale getirmeyi umuyor.

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçmişti.

Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.