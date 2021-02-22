NASA'nın Mars'taki helikopterinden ilk mesaj geldi

Perseverance uzay aracıyla birlikte Mars’a ulaşan Ingenuity isimli helikopter, her şeyin yolunda olduğunu Dünya'ya iletti.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından nihayet yolun sonuna geldi ve 18 Şubat'ta kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne iniş gerçekleştirdi.

Perseverance aracı, aynı zamanda "Ingenuity" isimli küçük bir helikopteri de Mars'a ulaştırdı. Bu sayede ilk defa Dünya'dan farklı bir gezegene helikopter gönderilmiş oldu.

HELİKOPTERDEN İLK MESAJ: HER ŞEY YOLUNDA

NASA'nın Perseverance aracıyla Mars'a gönderdiği helikopterin ilk mesajı Dünya'ya ulaştı. Mesajda helikopterin "beklendiği gibi çalıştığını gösteren veriler" yer alıyor.

Helikopter, 2005'te Mars yörüngesinde keşif ve araştırma yapması için fırlatılan Mars Reconnaissance Orbiter isimli uzay sondası aracılığıyla Dünya'ya veri yollamayı başardı.

Gezegenin etrafında dönen bu uzay sondası, Mars ve Dünya arasında iletişim sağlayan bir uydu görevi de görüyor.





BATARYALAR ŞARJ EDİLECEK

Ingenuity operasyonlarının başkanı Tim Canham, görevin planlandığı gibi ilerlediğini gösteren veriler sayesinde helikopterin bataryalarını şarj etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Ingenuity, şu anda Perseverance'ın karnındaki bölmesinde bekliyor. İki kiloluk helikopterin 30 ila 60 gün sonra harekete geçmesi bekleniyor.

Bu sırada bilim insanları, helikopterin kalkışı için yüzeyde 10 metreye 10 metre genişliğinde bir alan arayacak. Bu alan Mars'ın görece düz ve engelsiz bir yerinden seçilecek.

Ingenuity, havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak. Ayrıca helikopterde bulunan ısıtıcı, aracın soğuk Mars geceleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak.

Eğer Ingenuity başarıyla Mars'ta havalanırsa, başka gezegende uçan ilk hava aracı olarak tarihe geçecek.