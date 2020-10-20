NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu göktaşından bugün örnek alacak

NASA tarafından numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracı, söz konusu numune toplama işlemini bugün gerçekleştirecek.

NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmıştı.

Asıl görevi, göktaşından en az 60 gramlık bir numune alarak Dünya'ya geri getirmek olan araç, 22 Eylül 2017'de Dünya'nın yanından geçti ve 3 Aralık 2018'de Bennu'nun yakınına ulaştı

OSIRIS-REx; daha sonra Bennu göktaşını, numune alabileceği uygun iniş yeri bulabilmek için aylarca görev yaptı.

12 Aralık 2019'da NASA, Nightingale olarak bilinen bir iniş noktası belirledi ve aracı Bennu göktaşına indirmek için hazırlıklar başladı.





BUGÜN GÖKTAŞINDAN NUMUNE ALACAK

NASA bugün, oldukça önemli bir başarıya imza atmaya bir adım daha yaklaşacak. Görevliler, OSIRIS-REx uzay aracını Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye indirmeye ve numune toplamaya çalışacak.

Toplanan örnekler, daha sonra Dünya'ya geri getirilmek için yola çıkacak. Göktaşından toplanan örnekler; gök cisminin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak ve hatta Dünya'daki yaşamın kökenini araştırmak için kullanılacak.

NUMUNE TOPLAMAK OLDUKÇA ZORLU BİR GÖREV

OSIRIS-REx, Dünya'dan çok uzak olduğu için görev kontrolündeki mühendisler onu gerçek zamanlı olarak kontrol edemeyecekler.

Bu nedenle araca önce talimat gönderilecek ve bu talimatların yerine getirilmesi beklenecek.

OSIRIS-REx, nihai amacına ulaşabilmesi için göktaşının yüzeyine inmesi ve sorunsuz bir şekilde numune alması gerekiyor. Ancak aracın manevrasındaki en ufak bir hata bile görevi başarısız kılabilir.

GÖREV BU AKŞAM BAŞLAYACAK

NASA'nın göktaşından numune toplama görevi bu akşam TSİ 20.12'de başlayacak ve araç göktaşına doğru yaklaşacak. Aracın TSİ 01.12'de ise göktaşından numune alma görevine başlaması bekleniyor.

Bu sürecin her adımını takip etmek istiyorsanız, resmi OSIRIS-REx Twitter hesabına veya NASA TV'nin YouTube'daki canlı yayınına göz atabilirsiniz.





2023'TE DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

OSIRIS-REx için eğer her şey yolunda giderse, araç 24 Eylül 2023'te Dünya atmosferine yeniden girecek ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Utah Test ve Eğitim Sahasına bir paraşütle inecek.