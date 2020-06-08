NASA'nın Parker aracı, 5. kez Güneş'e en yakın konumda

NASA'nın Parker aracı, 5. kez Güneş'e en yakın konumda

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu, Güneş'e beşinci yakın geçişini yaptı.

NASA’nın Parker Güneş Keşif Uydusu veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çımıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.

GÜNEŞ'E 5. YAKIN GEÇİŞİNİ YAPTI

Güneş etrafında beşinci turuna 9 Mayıs'ta başlayan Parker, dün itibarıyla yörüngesi üzerinde Güneş'e en yakın olduğu günberi konumuna ulaştı. Uydu bu konumdayken, Güneş'e 18.7 milyon kilometre yaklaştı.

TOPLAMDA 24 TUR ATACAK

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker Uydusu, 7 yıllık keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur atacak.

Her turda Güneş'e daha yakın bir yörünge güzergahı izleyen uydu, 2025'teki tamamlayacağı son turunda Güneş'e 6 milyon kilometre yaklaşacak.