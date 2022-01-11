NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta bozuldu

Mars'ta kaya örneği toplayan Perseverance aracının, örnekleri depoladığı yerde çakıllar birikti ve araç şu anda kullanılamaz hale geldi.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, kaya örneklerini topluyordu.

PERSEVERANCE BOZULDU

NASA'nın Mars'a gönderdiği Perseverance uzay aracı, kaya örneği toplarken bozuldu. Araç, aldığı kaya parçalarını gövdesine çekerken bazı çakıllar giriş haznesine takıldı ve aracın fonksiyonlarını sınırladı.

Yaşanan bu durum, Perseverance’ın örnek toplama sürecinin bittiği anlamına gelmiyor. NASA'da çalışan şef örnek toplama mühendisi Louise Jandura, sistemin çakıllara rağmen çalışacak şekilde tasarlandığını söyledi.

İlk kez uzay aracının çakılları temizlemek zorunda kaldığını belirten NASA yöneticisi, bu sürecin biraz zaman alabileceği ve daha sonra aracın yeniden örnek toplamaya başlayacağını belirtti.

NUMUNELER DÜNYA'YA GELECEK

Perseverance, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor. NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yapıyor.

2 YIL GÖREV YAPACAK

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.