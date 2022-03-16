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    NASA'nın Perseverance Mars aracı, 8'inci kaya örneğini topladı

    Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek toplayan NASA'nın keşif aracı Perseverance, sekizinci kaya örneğini de toplamayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 12:22
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    NASA'nın Perseverance Mars aracı, 8'inci kaya örneğini topladı

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, bu yıl kaya örnekleri toplamaya odaklanacak.

    8. KAYA ÖRNEĞİNİ TOPLADI

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars  görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8’inci kaya çekirdeği örneğini topladı.

    Uzay aracının, Mars’taki antik kuru nehir deltasına ilerleyeceği ve antik nehir deltasından başka örnekler alacağı belirtildi.

    perseverance

    Perseverance aracı, şubat ayında Mars’ta 245,76 metre ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmişti.

    Mars’ta geçirdiği 1 yıl içerisinde kendi sistemlerini ve Ingenuity helikopterinin sistemlerini deneyen Perseverance, ayrıca gezegenin kuzey bölgesindeki Jezero Krateri'nin zemininde 6 kaya örneği de topladı.

    Mars gezgininin, gelecek iki yıl içerisinde olabildiğince kaya örneği toplayarak 2028’de gezegene iniş yapacak Mars Örnek Dönüş misyonuna aktarması isteniyor.

    Perseverance, aşınmış krater duvarlarına giden en iyi rotayı belirlemek için helikopter Ingenuity’nin uçuşlarında çektiği görüntüleri kullanacak.

    perseverance

    NUMUNELER DÜNYA'YA GELECEK

    Perseverance, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor. NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yapıyor.

    mars kaya

    mars kaya


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