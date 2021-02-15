NASA'nın Perseverance uzay aracı, Mars'a inmek için gün sayıyor

30 Temmuz 2020 tarihinde Mars'a gitmek üzere fırlatılan ve 2.5 milyon Türk'ün ismini taşıyan Perseverance aracı, kızıl gezegene iniş yapmaya hazırlanıyor.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat'ta kızıl gezegene iniş gerçekleştirecek.

Kameralar ile donatılmış küçük bir Mars helikopterinin eşlik ettiği araç, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

2.5 MİLYON TÜRK İSİMLERİNİ YAZDIRMIŞTI

Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance, başvuru yapan milyonlarca kişinin ismini Mars'a götürüyor.

Söz konusu kampanyaya en çok başvuru ise Türkiye’den gelmişti. Uzay aracında Türkiye’den kayıt olan 2.5 milyon kişinin ismi bulunuyor. Söz konusu isimlerin yer aldığı çip, fırlatılmadan önce araca entegre edilmişti.

Perseverance gezegenler arası yolculuğuna devam ederken, görev ekibi her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için uzay aracının sistemlerinde sürekli kontroller yapıyor.

ARACIN GÖREVLERİ

Perseverance aracı, Mars'ta daha önce yaşama elverişli olmuş olabilecek bir bölgeyi araştıracak, geçmiş yaşam için izler arayacak ve yaşam içerme ihtimali en yüksek örnekleri de sonradan incelenmesi için saklayacak.

Mars aracının görevi bunlarla da bitmeyecek. Araç, Mars'taki toz fırtınalarının tehlikelerini araştıracak ve Mars yüzeyinde atmosferdeki karbondioksitten saf oksijen üretimi için testleri yapacak.

Perseverance; aynı zamanda Mars'ın yer altı sularını, hava durumunu ve iklimini araştıracak; iniş tekniklerini ve teknolojilerini test edecek ve Mars üzerinde insanlar için tehlike veya kolaylık yaratabilecek başka çevresel faktörleri de gözlemleyecek.