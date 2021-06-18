NASA'nın Perseverance uzay aracı, Mars'ta tuhaf bir kaya buldu

NASA'nın Mars'taki aracı Perseverance, denizaygırına benzeyen tuhaf bir kaya keşfetti.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, çektiği fotoğraflar ile dikkat çekiyor.

Daha önce birçok kez ilginç kayaları fotoğraflayan araç, şimdi de denizaygırına benzeyen tuhaf bir kaya keşfetti.

"VOLKANİK KAYALARA BENZİYOR"

Perseverance ekibi, uzay aracının Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda, "Bu kayaya daha yakından baktık. Ekibimizden bazıları Dünya'daki volkanik kayalara benzerlikler görüyor." ifadelerini kullandı.

Kaya parçasının detaylı görüntüsü, uzay aracının SuperCam Uzaktan Mikro Görüntüleyicisi tarafından çekildi.

Uzay aracının "kafasına" monte edilen bu kamera, Mars'ın jeolojik sırlarını uzak mesafelerden bile gözlemleyebiliyor ve çok uzaktaki nesneleri yakınlaştırabiliyor.

2 metre genişliğindeki bu kaya parçası, oldukça ilginç görünse de uzay aracı, yaşam formlarına dair ipuçlarını tespit edebilmek için daha çok tortul kayaçlara odaklanıyor.

Perseverance, bu araştırmalar sayesinde Mars'ta milyonlarca yıl önce yaşamış olabilecek mikroskobik yaşam formlarına dair fosiller arıyor.



