NASA'nın uzay kokulu parfümü seri üretime geçiyor

NASA'nın da desteklediği uzay parfümü, uzayın nasıl koktuğunu herkese göstermek için seri üretim aşamasına girecek.

Uzayın nasıl koktuğunu hiç düşündünüz mü? NASA'nın da desteklediği "Eau de Space" adlı bir parfüm, dış uzayın kokusunu Dünya'ya getirmeye hazırlanıyor.

Projeler için destek toplanan Kickstarter'da yayınlanan bu ilginç proje, şimdiden 24 bin dolar bağış toplamayı başardı.

Eau de Space'in ürün yöneticisi Matt Richmond, kokunun Steve Pearce tarafından geliştirildiğini söyledi. Bir kimyager olan Pearce; aynı zamanda yiyecek-içecek endüstrisi için doğal aromalar ve bileşenler üreten Omega Ingredients şirketinin de kurucusu.

2008'DE NASA İLE ANLAŞMIŞTI

Yörüngeye çıkacak astronotların eğitiminde kullanılmak üzere bir uzay kokusu üretmek isteyen NASA, 2007 yılında Steve Pearce ile bir anlaşma imzalamıştı.

Pearce ise anlaşmanın ardından 4 yıl içinde uzay kokusunu üretmeyi başarmıştı.

Şirketin yeni uzay kokulu Eau de Space patfümüyle hedeflediği şey ise, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin matematik ve fen bilimlerine olan ilgisini artırmak.

UZAY NASIL KOKUYOR

Uzayın kokusunu, yani seri üretime girecek yeni parfümün kokusunu merak edenler için, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan astronot Peggy Whitson'ın 2002 yılında söylediklerine kulak verelim:

"Uzay kokusu, silah ateşlendikten sonra gelen kokuya çok benziyor. Buradaki astronotlar kokuyu barut, kurutulmuş biftek, ahududu ve rom karışımı olarak tarif ediyor."