NASA'nın uzay uçuşu rekoru kırıldı

Nisan 2021'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olan Mark Vande Hei, Dünya çevresinde 5 bin 400'den fazla tur atarak rekor kırdı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

NASA astronotu Marke Vande Hei, Amerikan uzay programının uzayda kesintisiz geçirilen gün sayısı rekorunu kırdı.

Mark Vande Hei, 15 Mart Salı günü itibarıyla uzayda diğer tüm ABD astronotlarından daha fazla zaman geçirmiş bulunuyor.

DÜNYA REKORU

Nisan 2021 tarihinde istasyona ulaşan astronot, uzayda şu ana kadar 340.5 günü devirirken, bu NASA özelinde yeni bir dünya rekoru olarak kabul ediliyor.

UZAYDA KESİNTİSİZ GEÇİRİLEN EN UZUN SÜRE

Eylül ayında görev süresi uzatılan astronot, eğer planlandığı gibi 30 Mart'ta Dünya'ya dönerse, uzayda kesintisiz 355 gün geçirmiş olacak ve uzayda kesintisiz geçirilen gün sayısı rekorunu daha da geliştirecek.

Mevcut NASA rekoru, 1 Mart 2016'ya kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 340 gün geçiren astronot Scott Kelly'ye ait.

Dünya rekoru ise, 1994 ve 1995'te Rus Mir uzay istasyonunda 437 gün kalan Valeri Polyakov'un elinde bulunuyor.

Eski ABD Ordusu subayı ve 2009'dan beri NASA astronotu olan Vande Hei'nin, aslında ekim ayında Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.

Ancak astronotun dönüşü, bir Rus film yapımcısının ve aktristin bir filmin bazı bölümlerini istasyonda çekmesi için ertelenmişti.

Çünkü Rusya'dan istasyona fırlatılan iki filmci, Vande Hei ve Rus kozmonot Pyotr Dubrov için ayarlanan Soyuz uzay aracındaki koltukları işgal etmişti.