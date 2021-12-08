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    NASA'nın yeni astronot adayları arasında Adanalı Deniz Burnham da var

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), yeni görevler için eğitim alacak 10 astronot adaylarının arasında Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Deniz Burnham da yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 04:38
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 06:52
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    NASA'nın yeni astronot adayları arasında Adanalı Deniz Burnham da var

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), eğitim almak için yapılan 12 bin başvuru arasından 10 kişiyi yeni uzay görevlerine hazırlık için seçti.

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    2 YILLIK EĞİTİM PROGRAMI OCAK'TA BAŞLIYOR

    Astronot adaylarının, Ocak 2022 itibarıyla Johnson Uzay Merkezi'ndeki 2 yıllık eğitim programına başlayacağı açıklandı.

    NASA nın yeni astronot adayları arasında Adanalı Deniz Burnham da var #1

    ADANA DOĞUMLU DENİZ ADAYLAR ARASINDA

    Astronot adayları arasında, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nde doğan Deniz Burnham da yer alıyor.

    Paramotor ve yamaç paraşütünün yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska’da ikamet ediyordu.
    Burnham Binlerce kişi arasından kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek 10 kişilik sınıfta yer aldı.

    NASA nın yeni astronot adayları arasında Adanalı Deniz Burnham da var #2

    DENİZ BURNHAM

    Asker ailede büyüyen Burnham, çeşitli bölgelerde okuduktan sonra California'da Vanden Lisesi’nden mezun oldu. 2007 yılında California Üniversitesi, San Diego'dan kimya mühendisliği alanında lisans derecesi aldı.

    Güney California Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Burnham, Deployable Autonomy Technologies grubunun bir parçası olarak NASA Ames Araştırma Merkezi'nde staj yaptı.

    Kariyerine Alaska, Prudhoe Körfezi'ndeki uzak bir petrol sondaj kulesinde saha mühendisi olarak başladı. Kuzey Kutbu boyunca sondaj kulesi sahalarında sondaj operasyonları sırasında ölçüm ve kayıt işlemlerinin tüm yönlerinden sorumluydu.
    Kanada, Ohio ve Texas'taki sondaj kulelerinde yaklaşık 9 yıl boyunca yerinde operasyonlara liderlik etti.

    NASA nın yeni astronot adayları arasında Adanalı Deniz Burnham da var #3

    NASA nın yeni astronot adayları arasında Adanalı Deniz Burnham da var #4

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