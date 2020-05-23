NASA'nın yeni görevi, yapay meteor yağmuru oluşturacak

NASA'nın, Dünya’yı asteroitlerden korumak için başlattığı uzay görevi, ilk defa yapay bir meteor yağmurunun oluşmasını sağlayacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın üzerinde çalıştığı ''Double Asteroid Redirection Test (DART)'' ismini verdiği proje, Dünya'yı zararlı gök cisimlerinden korumak için geliştiriliyor.

Bu projenin amacı ise Dünya'ya yaklaşan gök taşlarının rotasını değiştirerek, gezegenimiz için bir tehlike oluşturmalarını engellemek.

2022'DE GÖK TAŞINI VURACAK

NASA; geliştirdiği DART uzay mekiğini, Didymos A isimli gök taşına ulaşması için 2021 yılının temmuz ayında uzaya fırlatacak. 2022'nin eylül ayında hedefe ulaşacak araç, Dünya'nın 11 milyon kilometre yakınında bulunacak gök taşını vurarak yönünü değiştirmeye çalışacak.

YAPAY METEOR YAĞMURLARI OLUŞACAK

Yeni yapılan bir araştırmaya göre çarpışmanın etkisiyle gök taşının yüzeyinde parçalanan malzemeler, Dünya’nın yer çekimine kapılacak ve meteor yağmuru oluşturacak.

Çalışmanın yazarları, gök taşının yüzeyinden fırlayan, “ejekta” adı verilen malzemenin küçük bir kısmının binlerce yıl boyunca atmosferde yol alacağını ifade ediyor.

Enkazın büyük kısmının ise Didymos'un kütle çekiminde kalacağı düşünülüyor.

Western Ontario Üniversitesi'nden fizik profesörü ve çalışmanın baş yazarı Dr. Paul Wiegert'e göre bu materyalin bir kısmı, gelecekteki uzay araçları için tehlike oluşturabilir.

Gök taşından kopan parçalar Dünya'yı tehdit edecek boyutlara ulaşamayacak. Ancak Wiegert, DART misyonuyla veya gelecekteki benzer görevlerle oluşacak başka parçacıkların yüz yıllar boyunca Güneş Sistemi’nde dolaşabileceğini söylüyor. Buna göre söz konusu parçacıklar, gelecekteki uzay operasyonları için tehlike oluşturacak.