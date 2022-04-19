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    NATO, dünyanın en büyük canlı siber tatbikatını başlatıyor

    NATO, dünyanın en büyük ve en karmaşık canlı uluslararası siber tatbikatına bugün başlıyor.
    • 19.04.2022 - 09:54
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    NATO, dünyanın en büyük canlı siber tatbikatını başlatıyor

    NATO müttefikleriyle NATO ortağı ülkelerden siber güvenlik ve bilişim uzmanlarının katılacağı dünyanın en büyük ve en karmaşık canlı uluslararası siber tatbikatı, bugün gerçekleştirilecek.

    AA'da yer alan habere göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki NATO İşbirliğine Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından her yıl yapılan tatbikat, 22 Nisan'da sona erecek.

    Savunmalar test edilecek

    Tatbikatta sivil ve askeri bilişim sistemleriyle kritik altyapılara yönelik gerçek zamanlı gelişmiş siber saldırılara karşı savunma yöntemleri test edilecek.

    Ayrıca olası saldırılarda durumunda sivil ve askeri birimlerle kamu ve özel sektör iş birliklerinin nasıl uygulanacağı denenecek.

    siber

    Tatbikat senaryosuna göre, Berylia adlı hayali bir ülkenin askeri ve sivil bilişim sistemlerine düzenlenen siber saldırılara karşı mevcut güvenlik ortamı göz önünde bulundurularak jeopolitik durumlar içinde neler yapılacağı kararlaştırılacak.

    Devlet kurumları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve şirketler iş birliği yapacağı tatbikatta NATO'nun yanı sıra Siemens, Siemens, TalTech, Clarified Security, Arctic Security ve CR14 gibi şirket ve kurumlar yer alacak.


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