NATO: Güneş panellerinden güç alan tanklar üretmeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, güneş panellerinin ağır savaş tanklarına entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde "NATO 2030 için Yeni Fikirler" başlıklı çevrim içi bir seminerde açıklamalarda bulundu.

Güneş panellerinin "ağır savaş tanklarına, uçaklarına ve gemilerine" güç sağlamak için kullanılması çağrısında bulunan Stoltenberg, orduların tüm ülkeleri aşacak kadar büyük olan karbon emisyonlarını azaltmak için harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

"NATO ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Stoltenberg, "NATO, askeri operasyonlardan kaynaklanan emisyonları nasıl azaltabileceğimize bakmak için üzerine düşeni yapmalı. Ağır savaş tanklarının, savaş uçaklarının ve gemilerinin çok fazla fosil yakıt tükettiklerini ve karbondioksit saldıklarını biliyoruz.

Bu nedenle emisyonları; alternatif yakıtlar, güneş panelleri ve diğer yollarla nasıl azaltabileceğimizi araştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ayrıca, orduları nasıl daha yeşil ve fosil yakıtlara daha az bağımlı hale getirebileceklerini araştırmak için, farklı projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Raporlara göre 2019'da AB askeri harcamalarının karbon ayak izi 24,8 milyon karbon emisyonundan fazlaydı. Bu değer, ortalama 14 milyon adet arabanın yıllık karbon emisyonuna denk geliyor.

2019'da yapılan başka bir araştırma ise, ABD ordusunun 140 ülkenin toplamından daha fazla çevre kirliliğine neden olduğunu gösteriyor.

Örneğin 60 tonluk ABD Abrams ana muharebe tankından çıkan karbon emisyonları, 10 adet otomobilin emisyon değerinden bile daha fazla.

GÜNEŞ PANELLERİ TANKLARA GÜÇ SAĞLAYABİLİR Mİ

Bir tanka mevcut güneş enerjisi teknolojisi ile güç vermek, aslında tahmin edildiği kadar pratik değil. Ancak gelecekte güneş enerjisindeki gelişmeler, verimliliği ve dayanıklılığı artırmaya yarayabilir.

Güneş paneliyle çalışan otomobil teknolojisinin henüz emekleme aşamasında olduğunu düşünürsek, bu teknolojiyi çok fazla yakıta ihtiyaç duyan tanklara uygulamak pek de kolay değil.