NATO: İngiltere 5G için Huawei kararını gözden geçirmeli

NATO askeri ittifakı Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin 5G ağında Huawei'ye verdiği rolü tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

ABD'nin sık sık uyarmasına rağmen İngiliz hükümeti, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına karar verdi. Ancak bu karara, başta Donald Trump olmak üzere birçok ABD'li yetkili tepki göstermişti.

NATO: İNGİLTERE, HUAWEI KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ

NATO askeri ittifakı Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin 5G ağında Huawei'ye verdiği rolü tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg; "İngiltere hükümetinin ağ güvenliğini sağlayacak şekilde 5G ağlarını tasarlayacağına inanıyorum." dedi.

Çin ile olan ilişkilerin daha geniş kapsamlı olarak yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde; İngiltere'nin Milli Siber Güvenlik Merkezi, ABD'nin yakın zamandaki yaptırımlarının, İngiltere'nin bu yıl başında Huawei ile 5G ağ yapımı için çalışma kararını nasıl etkileyeceğini analiz edecek.

İngiltere hükümeti, 5G ağlarının kurulmasında Çinli telekom devi Huawei'nin sınırlı rol üstlenmesine izin vereceğini açıklamıştı.