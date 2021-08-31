NBA 2K22'nin oyuncuları üzen Türkiye fiyatı belli oldu

Sevilen basketbol oyunu NBA 2K22'nin oynanış fragmanı yayınlandı. Ayrıca, oyunun konsollar için Türkiye fiyatı da açıklandı.

Yayıncılığını 2K'nın, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K22, çok yakında oyunseverlerle buluşacak.

Yayıncı şirket, oyuna ait yeni bir oynanış fragmanı yayınladı. Yeni video dışında, oyunun konsol sürümleri için de Türkiye fiyatı belli oldu.

NBA 2K22, 10 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak.

Ancak ülkemizde zaten oldukça pahalı olan konsol oyunları nedeniyle NBA 2K22 de oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulacak.

NBA 2K22 TÜRKİYE FİYATI

Xbox One için NBA 2K22 - 529,00 TL

Xbox Series X|S için NBA 2K22 - 599,00 TL

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (Xbox) - 699,00 TL

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition (Xbox) - 829,00 TL

NBA 2K22 Standart Edition (PS4) - 529,00 TL

NBA 2K22 Standart Edition (PS5) - 599,00 TL

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (PlayStation) - 699,00 TL

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition (PlayStation) - 829,00 TL

NBA 2K22 oynanış fragmanı - VİDEO