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    NBA 2K23'ün oyuncuları üzen Türkiye fiyatı belli oldu

    Sevilen basketbol oyunu NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K23 satışa sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 11:49
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    NBA 2K23'ün oyuncuları üzen Türkiye fiyatı belli oldu

    Yayıncılığını 2K'nın, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K23, oyunseverlerle buluştu.

    PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları için hazırlanan NBA 2K23 oyunu, Steam ve ilgili konsol mağazaları üzerinden satışa çıktı.

    Ancak ülkemizde zaten oldukça pahalı olan konsol oyunları nedeniyle NBA 2K23, oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunuluyor.

    NBA 2K23 Türkiye fiyatı

    NBA 2K23'ün standart sürümü Steam üzerinden 699 TL'ye satın alınabiliyor. Oyunun Michael Jordan sürümünün fiyatı ise 1099 TL.

    PS5 tarafında ise NBA 2K23'ün standart sürümü 899 TL'den, PS4'te ise 799 TL'den satışa çıktı.

    Her ikisini içine alan Deluxe sürüm 949 TL, Michael Jordan sürümü ise yine 1099 TL'ye satılıyor. Xbox Series X/S ve One konsolları için de aynı fiyatlandırma uygulanıyor.

    nba 2k23

    nba 2k23


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