Netflix liderliği kaybetti! İşte dijital yayın pazarında son durum Dünya genelinde yaygınlaşan dijital yayın platformları, neredeyse asırlık bir icat olan, kitle iletişim aracı televizyonu geride bırakıyor. Dijital yayın platformları arasındaki rekabet iyice kızışırken, Netlix liderliği rakibine kaptırdı.

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Özellikle son yıllarda sayıları artan dijital yayın platformları; ürettikleri dünyaca ünlü programlar, diziler ve animasyonlar gibi içerikleri her kesimden kullanıcılarına sunuyor.

Dünya genelinde faaliyet gösteren teknoloji şirketleri de bu platformlardaki yerini yavaş yavaş almaya başlıyor.

Dijital yayın platformları arasındaki rekabet iyice kızışırken, son rapora göre zirvedeki yayıncılar da belli oldu.

Netflix zirveyi kaptırdı

Yıllardır pazara hakim olan Netflix; Apple, HBO ve Paramount gibi devlerin yanı sıra Amazon ve Disney gibi önde gelen firmaların da pazara girmesiyle kendini büyük bir rekabetin içinde buldu.

2023'ün ortalarına yaklaştığımız şu dönemde Netflix artık yayın platformları pazarındaki liderliğini kaybetmiş görünüyor.

Zirvede Amazon Prime Video var

Tüm rakiplerinden daha yüksek pazar payına sahip olan Amazon Prime Video, zirvenin yeni sahibi oldu.

JustWatch tarafından yapılan ölçümler tüm yayın platformlarının ana pazarı olan ABD'ye odaklandı.

Yapılan analize göre, dijital yayın pazarındaki şirketlerin pazar payları şu şekilde:

Amazon Prime Video: %21

Netflix: %20

Disney+: %15

HBO Max: %14

Hulu: %11

Paramount+: %7

Apple TV+: %6

Diğerleri: %6