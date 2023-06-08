Netflix'in ardından Amazon Prime da içeriklere reklam koyacak Amazon, artan üretim faturalarını karşılamak için reklam destekli bir Prime Video katmanı üzerine çalışmaya başladı.

Son zamanlarda teknoloji ve yayın akış şirketleri, artan maliyetleri karşılamak için kullanıcılara reklam göstermeye başlamıştı.

Netflix'in ardından Amazon Prime da içeriklere reklam getirmeyi planlıyor. Amazon, artan üretim faturalarını karşılamak için reklam destekli bir Prime Video katmanı üzerine çalışmaya başladı.

İddia edilen planlardan biri, video izleme oturumları sırasında reklam gösteren bir paket sunmak.

Aynı zamanda, sıfır reklam içeren ancak daha yüksek fiyatlı bir Prime Video paketi de kullanıcıları bekliyor.

Amazon henüz son kararı vermedi

Şimdiye kadar, Amazon yalnızca son birkaç hafta içinde dahili olarak görüşmeler yaptı, ancak bildirildiğine göre Prime Video akış deneyimine nasıl ve ne zaman reklam dahil edileceğine karar vermedi.