Netflix'in eski yöneticisi rüşvet almaktan suçlu bulundu

Netflix'in bilgi teknolojisi operasyonlarından sorumlu eski başkan yardımcısı Michael Kail'ın, Netflix ile iş yapmak isteyen şirketlerden rüşvet aldığı ortaya çıktı.

Netflix'in bilgi teknolojisi operasyonlarından sorumlu eski başkan yardımcısı Michael Kail hakkında, yayın şirketi ile ortaklık kuran teknoloji şirketlerinden aldığı komisyonlarla bağlantılı olarak rüşvet, dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla dava açılmıştı.

Kail, bir buçuk haftalık duruşmanın ardından jüri tarafından suçlu bulundu. 2011 yılından 2014 yılına kadar Netflix'te görev yapan Kail, 2014 yılında Yahoo'nun CIO'su görevine geçmiş ve şirketten ayrılmıştı.

Netflix, ayrılışının ardından Kail'i dolandırıcılıkla suçlayarak ve güvene dayalı görevlerini ihlal ettiğini belirterek Kail'e dava açmış, ancak 2015 yılında mahkeme dışında taraflar anlaşmaya varmıştı.

2018'DE YENİDEN DAVA AÇILDI

Michael Kail ve Netflix, her ne kadar mahkeme dışında anlaşsa da bu sefer FBI ve İç Gelir Dairesi devreye girdi ve Kail hakkında soruşturma başlattı.

Ardından 2018 yılında Netflix eski yöneticisi hakkında yeniden dava açıldı. Davacı taraf, Kail'in Netflix ile iş yapmak isteyen dokuz teknoloji şirketinden rüşvet aldığına ve faturalandırılan miktarların yüzde 15'ini kendisi için alacağına yönelik anlaşmalar yaptığına dair kanıt sundu.

20 YIL HAPİS ALABİLİR

İddia edilen 29 ayrı suçun 28'inden geçtiğimiz cuma günü jüri tarafından suçlu bulunan Kail, en az 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

Yapılan açıklamaya göre Kail, görev süresi boyunca 500 bin dolardan fazla rüşvet aldı.