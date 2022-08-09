Netflix'in oyun projesi bekleneni veremedi

Netflix'in oyun projesinin yeterli kullanıcı sayısına ulaşamadığı ortaya çıktı.

Popüler yayın akış servisi Netflix'in abone sayısı, yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişi azaldı. Platformun abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişi azalmıştı. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu.

Gelen bilgilere göre, Netflix'teki kayıplar daha da devam edebilir. Şirketin büyük umutlarla hayata geçirdiği oyun projesi, bekleneni veremedi.

Günümüzde oyun projesi kapsamında kullanıcılara 24 oyun sunan Netflix, platforma yıl sonuna kadar 26 oyun daha eklemeyi planlıyor.

Oyunlara ilgi çok az

Ancak yapılan araştırmaya göre, platformun sahip olduğu 221 milyon aboneden yalnızca yüzde 1’lik bir kısım oyunlara ilgi gösteriyor.

Buna ek olarak, oyunların toplam 23,3 milyon kez indirildiği ve günlük ortalama 1,7 milyon kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor.

Öte yandan şirket, yaşanan kayıpları önlemek için reklamlı bir abonelik modeli ve hesap paylaşımına ek ücretler getirmeye hazırlanıyor.