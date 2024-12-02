Netflix'ten kritik uyarı: Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir

Haber Merkezi

Siber güvenlik araştırmacıları, Netflix abonelerini hedef alan yeni bir SMS kimlik avı kampanyası tespit etti.

Dolandırıcılar, Netflix'ten gönderilmiş gibi görünen sahte SMS mesajlarıyla kullanıcıların hesap bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

Dolandırıcılar, Netflix abonelerine hesaplarının askıya alındığını veya ödemelerinde sorun olduğunu belirten sahte SMS mesajları gönderiyor.

Mesajlarda, kullanıcıları bilgileri güncellemek veya ödeme yapmak için bir bağlantıya tıklamaya yönlendiriyorlar.

Bu bağlantı, gerçek Netflix web sitesine çok benzeyen sahte bir sayfaya yönlendiriyor. Kullanıcılar bu sayfaya giriş yaptıklarında, hesap bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini dolandırıcılara kaptırmış oluyor.

NETFLIX'TEN AÇIKLAMA

Netflix, kullanıcıların kişisel bilgilerini SMS veya e-posta yoluyla asla talep etmediğini ve üçüncü taraf bir satıcı veya web sitesi aracılığıyla ödeme talep etmediğini açıkladı.

NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Netflix'ten geldiğini iddia eden şüpheli SMS veya e-postaları dikkatlice inceleyin. Dil bilgisi hataları, yazım hataları veya garip ifadeler, mesajın sahte olduğuna işaret edebilir.

SMS veya e-postalardaki bağlantılara tıklamadan önce, bağlantının gerçekten Netflix web sitesine ait olup olmadığını kontrol edin.

Hiçbir zaman SMS veya e-posta yoluyla kişisel bilgilerinizi veya kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın.

Netflix hesabınızla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek için doğrudan Netflix web sitesine veya uygulamasına giriş yapın.

Cihazınızda güvenilir bir antivirüs ve güvenlik yazılımı kullanın.