Neuralink beyin çipinin insan denemeleri başlıyor

Elon Musk, beyin bilgisayar arayüzü Neuralink girişimi için insan testlerine başlayacaklarını duyurdu.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Elon Musk, beyin bilgisayar arayüzü Neuralink girişimi için yeni bir sunum etkinliği düzenledi ve bazı açıklamalarda bulundu.

Yeni etkinlik, geçen yıl zihnini kullanarak video oyunları oynayabilen bir maymunun tanıtılmasından bu yana düzenlenen ikinci büyük etkinlik oldu.

Neuralink bağlanan maymun, düşünce gücüyle oyun oynadı - VİDEO

İnsan testleri başlıyor

Elon Musk, artık şirketin geliştirdiği beyin çiplerinin insanlar üzerinde test edileceğini açıkladı.

Musk, Neuralink tarafından geliştirilen ve beyne yerleştirilen çipin insanlı deneylerinin 6 ay içinde başlamasını beklediklerini söyledi. Ancak bu testlerin başlaması için öncelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay alınması gerekiyor.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.