New York polisi robot köpek Spot’u kullanmaktan vazgeçti

New York Polis Teşkilatı (NYPD), gelen tepkiler üzerine tartışmalı robot köpek Spot'u artık kullanmayacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Hyundai tarafından satın alınan ABD’li mühendislik şirketi Boston Dynamics, robot köpeği Spot ile oldukça konuşulmuştu.

Kıvraklığı ve refleksleriyle ön plana çıkan robot köpek Spot, yapılan testlerin ardından New York Polis Departmanı (NYPD) bünyesinde görev almaya başlamış ve "DigiDog" ismini almıştı.

Hatta NYPD, geçtiğimiz aylarda robot köpeği bazı baskınlarda kullanmış ve oldukça konuşulmuştu.

NYPD SPOT'TAN VAZGEÇTİ

New York Polis Teşkilatı (NYPD), gelen tepkiler üzerine tartışmalı robot köpek Spot'u artık kullanmayacaklarını açıkladı.

NYPD'nin istihbarat ve terörle mücadele komiser yardımcısı John Miller, New York Times'a yaptığı açıklamada, tehlikeli ortamlarda inceleme yapmak için kullanılan robot köpeğin üreticisi Boston Dynamics ile yaklaşık 94 bin dolar değerindeki kira sözleşmesinin 22 Nisan itibariyle sonlandırıldığı yönündeki haberleri doğruladı.

"BEYAZ OLMAYANLARI HEDEF ALIYOR"

New York'un Demokrat milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, şubat ayında Spot'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını öne sürerek robotun kullanılmasını kınamıştı.

Cortez ayrıca, NYPD'nin envanterine dahil ettiği robot köpek için harcanan paranın okullara ve diğer öncelikli ihtiyaçlara harcanması gerektiğini savunmuştu

FİYATI 74,5 BİN DOLAR

Boston Dynamics'in ticari olarak satışa çıkan ilk ürünü olan Spot'u satın almak isteyenler, yaklaşık 74 bin 500 dolar ödemek zorunda.