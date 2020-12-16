New York polisi robot köpek Spot’u test ediyor

New York Polis Departmanı (NYPD), uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u 2021 yılında işe almayı planlıyor.

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeği, oldukça geniş kullanım alanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Aker BP'nin Norveç Denizi'ndeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde, hidrokarbon kaçaklarını aramak için işe başlayan Spot, ardından koronavirüs nedeniyle hastanelerde kullanılmaya başlanmıştı.

Daha sonra ise Singapur'da karşımıza çıkan Spot, parklarda sosyal mesafe kuralını denetlerken görüntülenmişti.

NEW YORK POLİS DEPARTMANI TEST EDİYOR

Kıvraklığı ve refleksleriyle ön plana çıkan robot köpek Spot, yapılan testlerin ardından önümüzdeki dönemde New York Polis Departmanı (NYPD) bünyesinde görev almaya başlayacak.

ABD basınında yer alan habere göre, yakında uzayan bir kol eklentisine sahip olacak robot köpek Spot, bu görev için test edilmeye devam ediyor.

NYPD'den yapılan açıklamaya göre, robot köpek Spot'un testlerinin başarı ile sonuçlanması durumunda, 2021 yılında göreve başlayabileceği belirtiliyor.

FİYATI 74,5 BİN DOLAR

Boston Dynamics'in ticari olarak satışa çıkan ilk ürünü olan Spot'u satın almak isteyenler, yaklaşık 74 bin 500 dolar ödemek zorunda.





HYUNDAI ŞİRKETİ SATIN ALMIŞTI

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geçtiğimiz günlerde Boston Dynamics'i 921 milyon dolara satın almıştı.

Hyundai'nin, Boston Dynamics'in teknolojilerinden nasıl faydalanacağı şimdilik bilinmiyor. Bazı iddialara göre Güney Koreli şirket, robotlardaki otonom teknolojileri kendi otomobillerinde kullanacak.



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