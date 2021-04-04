NFT eserlerin vergisi var mı, ne kadar? Dijital sanatçılara vergi şoku

NFT eserlerin vergisi var mı, ne kadar? Dijital sanatçılara vergi şoku

Dijital sanatçı Mike Winkelmann'ın kripto sanat eseri yaklaşık 70 milyon dolara satıldı. Sanatçı 10 milyonlarca dolar vergi ödemesi gerektiğini öğrenince şok oldu. Peki NFT eserlerin vergisi ne kadar?

Kriptografik token türü NFT ile dijital varlıkların satışı artarken, birçok alıcı ve satıcının alışverişlerinin ardından yüklü vergiler ödemesi gerektiğinin farkında olmadığı ortaya çıktı.

Beeple olarak da bilinen dijital artist Mike Winkelmann'ın 5 bin günden fazla sürede yaptığı çizimlerden oluşturulan 'Everydays: The First 5000 Days' isimli dijital sanat eseri, Londra Christie's Müzayede Evi'nde 69.3 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.

Eserinin satışının ardından 10 milyon dolardan fazla vergi ödemesi gerektiğini öğrenen Winkelmann, yaşadığı şoku Twitter hesabı üzerinden "Aman Tanrım, bu çok fazla" sözleriyle duyurdu.

Wikelmann'ın yaşadığı şok, alıcı ve satıcıların NFT’lerin vergilendirilmesi ile ilgili bilgi eksikliğini de ortaya koydu.

Peki, NFT eserlerin vergisi var mı, ne kadar?

NFT ESERLERİN VERGİSİ VAR MI, NE KADAR?

ABD Gelir İdaresi (IRS), NFT’lerin alım satımını yatırım kazancı olarak gördüğü için sermaye kazancı vergisine tabi tutuyor. NFT'ler tahsilat olarak kabul edildiği için %28 gibi yüksek bir oranda vergilendiriliyor. Ayrıca, NFT alıcı ve satıcılarının, NFT satın almak için kullandıkları kripto para biriminin nasıl vergilendirileceğinin de farkında olmaları gerekiyor.

Çoğu kripto sanat eseri, dijital para birimleri kullanılarak satın alınıyor. Kripto para birimleri, satın alındıklarından bu yana ne kadar değer kazandıklarına ve alıcının dijital para birimini ne kadar süreyle elinde tuttuğuna bağlı olarak bir sermaye kazancı vergisine de tabi oluyor.

Alıcı, kripto para birimini bir yıldan fazla elinde tutarsa, uzun vadeli bir sermaye kazancı vergisine tabi oluyor. Uzun vadeli sermaye kazançları, 40.000 ile 441.000 dolar arasında kazananlar için %15 ve bu tutardan daha fazla kazananlar için ise %20 oranında vergilendiriliyor.

Dijital varlığını bir yıldan daha kısa bir süre elde tutanlar ise kısa vadeli sermaye kazancı kategorisine giriyor.

Bu durumda NFT alıcıları ve satıcıları; dijital para birimi kullanarak bir NFT satın alırken, başka bir NFT için ellerindeki NFT'yi satarken, bir kripto para birimi için bir NFT satarken ve aynı zamanda ürünü alıp ABD’ye geri satmak için kullanılan kripto para birimini dönüştürürken yüksek vergiler ödemek zorunda kalıyor.

CoinTracker’ın vergi strateji başkanı Shehan Chandrasekera, CNBC’ye yaptığı açıklamada; gelişmekte olan NFT piyasası söz konusu olduğunda pek çok kişinin vergi zamanında sürpriz yaşayacağını belirtirken, bu konuda faaliyet gösteren çoğu kişinin karşılaşacağı ağır vergi ücretini muhtemelen bilmediğini söyledi.

'DENİZAŞIRI YATIRIMCILAR İÇİN HENÜZ GEÇERLİ DEĞİL'

CNBC'ye konuşan vergi uzmanları, ABD'deki bu kuralın denizaşırı yatırımcılar için henüz geçerli olmadığını da söyledi:

"Örneğin geçtiğimiz hafta Christie’de satılan 69 milyon dolarlık Beeple NFT’nin alıcısı, Metakovan takma adını kullanıyor ve Singapur’da. Singapur'da bir sermaye kazancı vergisi olmadığından, Metakovan vergi ödemeyecek. Ancak ABD vatandaşı olsaydı, satın alma işleminin bir parçası olarak 10 milyon dolardan fazla sermaye kazancı vergisi borcu olabilirdi."