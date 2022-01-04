NFT pazarı OpenSea'de 2.2 milyon dolarlık hırsızlık

Siber korsanlar, OpenSea üzerinden 2.2 milyon dolarlık hırsızlık gerçekleştirdi.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

OpenSea isimli platform ise koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konunumunda.

2,2 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK

Kötü niyetli kişiler, OpenSea üzerinden NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından olan 15 adet Bored Ape olmak üzere, 16 eseri çaldı. Eserlerin toplam değerinin 2.2 milyon dolar olduğu belirtildi

Merkeziyetsizlik ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiren hırsızlık nedeniyle OpenSea, çalınan ürünlerin işlemlerini durdurdu.

MetaMask gibi bir platformun altyapısına çekilen ürünler, güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Öte yandan, NFT eserleri çalınan Kramer, kendisine gönderilen linke tıkladıktan sonra, bir oltalama saldırısının hedefi olduğunu açıkladı.