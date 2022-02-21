NFT pazarı OpenSea'de yüzlerce eser çalındı

NFT Marketi OpenSea, kimlik avı saldırısı sonrasında 30'dan fazla kullanıcısının yüzlerce NFT'sini kaptırdı.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

OpenSea isimli platform ise koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konunumunda.

YÜZLERCE NFT ÇALINDI

OpenSea, cumartesi akşamı geç saatlerde yapılan ve 30'dan fazla kullanıcının yüzlerce eserinin çalınmasına neden olan bir oltalama saldırısını araştırıyor.

Çalınan NFT'ler arasında Bored Ape Yacht Club ve Azuki koleksiyonlarından eserler de var.

Yapılan açıklamalara göre, çalınan eserlerin toplam değeri 641 Ethereum (1.7 milyon dolar) seviyesinde.

Kötü niyetli kişiler, bu yılın başlarında da benzer bir saldırı gerçekleştirmiş ve OpenSea üzerinden, NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından olan 15 adet Bored Ape olmak üzere, 2.2 milyon dolarlıık 16 eseri çalmıştı.