NFT satış hacmi 2021'in ilk yarısında 2.5 milyar dolara yükseldi

Son aylarda popüler hale gelen NFT ile şifrelenmiş dijital eser satışları, yılın ilk yarısında 2.5 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji, son aylarda oldukça popüler hale geldi.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara çıktı.

NFT işlemlerini ethereum blok zincirinde toplayan NonFungible'a göre, alıcılar mart ayından bu yana haftada toplam 10 bin ila 20 bin NFT satın alımı gerçekleştirdi.

Uzmanlar, NFT satışlarının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceğini söylüyor.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Geçtiğimiz aylarda Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı "twttr'ımı kuruyorum" şeklindeki ilk tweet'i NFT olarak şifrelenmiş ve 2.9 milyon dolara satılmıştı.

Öte yandan, birkaç gün önce World Wide Web’in mucidi olan Berners-Lee; internet ağını oluşturmak için yazdığı kodları NFT olarak 5.4 milyon dolara satmıştı.