NFT tabanlı oyunlar, üç ayda 2.32 milyar dolar gelir elde etti

NFT tabanlı oyunlar, üç ayda 2.32 milyar dolar gelir elde etti

Yılın üçüncü çeyreğini kapsayan araştırmaya göre, NFT tabanlı oyunlar 2.32 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara çıkmıştı.

NFT OYUNLARINDAN REKOR GELİR

NFT kavramının ortaya çıkması ile birlikte, özellikle oyun sektörü daha da hareketlendi. Axie Infinity ve Alice gibi NFT veya kripto para kazandıran sayısız oyun projesi erişime açıldı.

Yılın üçüncü çeyreğini kapsayan yeni bir araştırmaya göre, NFT tabanlı oyunlar 2.32 milyar dolar gelir üretmeyi başardı.

Gelir kalemleri arasında arsa satışları, karakter satışları, ekipman satışları gibi konular yer alıyor. NFT oyunlarının payı, tüm NFT satışları içerisinde yüzde 22'ye yükseldi.

Metaverse kavramı ile birlikte NFT oyunlarda satışlar da hız kazandı. Sanal arsalara toplamda 42.6 milyon dolar harcanırken, kasım ayı sonunda merkeziyetsiz sanal dünyaların toplam pazar değeri 4.6 milyar dolar oldu.

Sanal oyunlar ile etkileşim halinde olan günlük aktif kripto para cüzdanlarının sayısı ise yüzde 6 bin 566 arttı.

En fazla NFT satışının yapıldığı oyun 4 milyar dolar ile Axie Infinity olurken, NBA Top Shot projesi 230 milyon dolarlık satışa imza attı.