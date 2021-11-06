Nintendo, çip krizi nedeniyle satış hedeflerini düşürdü

Elektronik üreticisi Nintendo, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch oyun konsolunun satış hedefini düşürdüğünü duyurdu.

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrasıda, tüm dünyada çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Yeterli çip tedarik edemeyen markalar, üretimlerine geçici de olsa ara veriyor. Başta otomobil, bilgisayar ve akıllı telefon üretimi olmak üzere birçok sektör bu sorundan etkileniyor.

NINTENDO HEDEFLERİ DÜŞÜRDÜ

Oyun dünyasının en önemli şirketlerinden Nintendo, çip krizi nedeniyle stok sıkıntısı yaşayabileceğini geçtiğimiz nisan ayında açıklamıştı.

Şirket, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch oyun konsolu satışı hedefini düşürdü.

BİLANÇO KÖTÜLEŞTİ

Buna göre Japon firması, 2021 mali yılı kapsamlı Switch oyun konsolu satışı hedefini 1,5 milyon düşürerek 24 milyona indirdi.

Mali yıl bilanço verilerini açıklanan firmanın, ilk 6 aylık nisan-eylül dönemi net kârı, yüzde 19,4 düşüşle 171,8 milyar yene (1,5 milyar dolar) geriledi.

Firma satış gelirlerinin yüzde 18,9 düşüşle 624,2 milyar yene (5,50 milyar dolar) gerilediği 6 aylık periyotta, Switch konsolu satışları ise yüzde 34 azalışla 8,3 milyona düştü.

Nintendo Başkanı Furukawa Shuntaro, "Talebi karşılayacak seviyede üretemiyoruz. Toparlanma sinyali görülmediğinden durumun ciddiyetinin sürmesini bekliyoruz." dedi.

Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında firma, önceki yıla kıyasla net kârının yüzde 27,1 düşerek 350 milyar yene (3,08 milyar dolar) ulaşmasını hedefliyor.