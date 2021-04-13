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    Nintendo, çip krizi nedeniyle stok sıkıntısı yaşayacak

    Nintendo, büyüyen çip krizi nedeniyle stok sıkıntısı yaşamaya başlayacaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 11:01
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    Nintendo, çip krizi nedeniyle stok sıkıntısı yaşayacak

    Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrasıda, tüm dünyada çip tedarik sorunları yaşanıyor.

    Yeterli çip tedarik edemeyen markalar, üretimlerine geçici de olsa ara veriyor. Başta otomobil, bilgisayar ve akıllı telefon üretimi olmak üzere birçok sektör bu sorundan etkileniyor.

    NINTENDO DA SIKINTI YAŞAYACAK

    Çip krizinden etkilenecek şirketler arasına Nintendo da katıldı. Oyun dünyasının en önemli şirketlerinden Nintendo, çip krizi nedeniyle stok sıkıntısı yaşayabileceğini açıkladı.

    Nitendo'nun başındaki isim olan Shuntaro Furukawa, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2021 yılı içerisindeki olası Switch sıkıntısından bahsetti.

    Furukawa, Nintendo'nun kısa vade için yeterli malzemeye sahip olduğunu, ancak ilerleyen süreçte stok sıkıntısı çekebileceğini söyledi. Özellikle son dönemde Switch'e olan talebin artması işleri daha da sıkıntıya sokabilir.

    nintendo switch

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