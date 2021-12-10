Nintendo NES'in tasarımcısı Uemura Masayuki hayatını kaybetti

Dünya genelinde 100 milyondan fazla satan oyun konsolu NES'in (Nintendo Entertainment System) tasarımcısı Uemura Masayuki, hayata gözlerini yumdu.

Nintendo tarafından hayata geçirilen ve bir zamanların vazgeçilmezi olan 8-bit oyun konsolu NES (Nintendo Entertainment System), Avrupa'da 1986 yılında satışa sunulmuştu.

On yıllar önce en çok satan oyun konsollarından biri olan NES'in tasarımcısı Uemura Masayuki, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Japon elektronik mühendisi, üniversite eğitimi sonrası 1971'de Japon oyun ve konsol üreticisi Nintendo'ya girerek, NES ve Super NES projelerinde çalışmıştı.

Chiba Institue of Technology'den mezun olan Uemura, 2004 yılında Kyoto Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak hizmet vermişti.

Uemura'nın liderliğindeki ekibin çalışmalarıyla Japon firma NES'i 1983'te, Super NES'i 1990'da piyasaya sürdü.

100 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Japonya'da o dönem "aile bilgisayarı" (FamiCom) olarak bilinen iki konsol, dünya genelinde 100 milyondan fazla satmıştı.

Uemura'nın tasarımcısı olduğu konsollar vasıtasıyla, Japon Nintendo sektörün en büyük video oyun ve konsol üreticilerinden biri haline geldi.

Nintendo'nun 2020 mali yılında net karı, 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti.



