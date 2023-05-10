Nisanda en çok indirilen mobil uygulamalar ve oyunlar Nisan ayında dünyada en çok indirilen mobil uygulamalar ve oyunlar belli oldu. İşte zirvedeki isimler

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2022 yılında yaşanan küresel ekonomik sorunlar, mobil uygulama pazarını da etkiledi. Geçen yıl uygulamalara yapılan tüketici harcamaları yüzde 2 düşüşle 167 milyar dolara gerilemişti.

Appfigures tarafından yayınlanan rapora göre, geride bıraktığımız nisan ayında dünya çapında en çok indirilen mobil oyun ve uygulamalar belli oldu.

Nisanda en çok indirilen uygulamalar

Nisanda en çok indirilen uygulamalar listesinin zirvesinde, toplam 44 milyon indirilen Instagram yer alıyor. Öte yandan, App Store'da CapCut 12 milyon indirme ile zirvede.

Nisanda en çok indirilen oyunlar

Geçen ay en çok indirilen oyunlar tarafında ise App Store’da Monopoly GO!’nun 4 milyonla zirvede yer aldığını görüyoruz. Play Store’da ise, en başta 15 milyon indirmeyle Dream11 yer alıyor.

Toplam verilere baktığımızda ise uzun yıllardır popülerliğini sürdüren Subway Surfers’ın 18 milyon indirmeyle zirvede olduğu görülüyor.