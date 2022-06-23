Counterpoint’in yeni raporuna göre, Nisan 2022’de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu.

Koronavirüs salgını, küresel çip tedarik sorunları ve Çin'de yaşanan kapanmalar nedeniyle akıllı telefon pazarı zor günler geçiriyor.

Araştırma ve istatistik sektöründe önemli bir isim olan Counterpoint’in yeni raporuna göre, Nisan 2022’de en çok satan akıllı telefonları gözler önüne seriyor.

Zirvede iPhone 13 var

Rapora göre iPhone 13, nisan ayında da en çok satan telefon oldu ve çıkışından beri her ay en çok satan akıllı telefon olmayı başardı.

iPhone 13’ü; iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro ve iPhone 12 takip etti. Samsung ise Galaxy S22 Ultra ile ilk 5’e girmeyi başardı.

Samsung’un Galaxy S22 Ultra ile yakaladığı başarının sebebi Note serisinin iptali olarak belirtiliyor.

Listede Apple ve Samsung dışında ise yalnızca Redmi Note 11 LTE modeli karşımıza çıkıyor.

İşte nisanda en çok satan 10 akıllı telefon: