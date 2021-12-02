Nissan, Ay keşif aracını tanıttı

Nissan, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortaklaşa geliştirdiği Ay keşif aracını görücüye çıkardı.

Son yıllarda otomotiv sektörü, artık uzay çalışmalarına da el atıyor. Örneğin ABD'li General Motors'un, uzay şirketi Lockheed Martin ile birlikte bir Ay aracı geliştirdiği biliniyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Skoda Enyaq modelinden ilham alan yeni bir Ay keşif aracı tanıtılmıştı.

NISSAN'DAN AY KEŞİF ARACI

Şimdi ise sahneye Japon otomotiv devi Nissan çıktı. Otomobil üreticisi, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortaklaşa geliştirdiği Ay taşıtının prototipini görücüye çıkardı.

Nissan'ın elektrikli araçlarda kullanmak üzere geliştirdiği motor kontrol teknolojisinden yararlanan aracın, Ay'ın dalgalı yüzeyinde sorunsuz bir şekilde hareket etmesinin hedeflendiği bildirildi.





GÜCÜNÜ GÜNEŞ'TEN ALACAK

Sürücüsüz olarak hareket etmek üzere tasarlanan ve güneş enerjisiyle çalışması beklenen keşif aracının, Ay yüzeyine uyum sağlayan özel tekerleklerle donatıldığı belirtildi.

Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin JAXA ile proje geliştirme sürecine devam edeceği kaydedilirken, aracın kullanıma ne zaman hazır olacağının ise henüz netleşmediği ifade edildi.





HONDA'NIN DA GÖZÜ AY'DA

Japonya merkezli bir diğer otomotiv üreticisi Honda'nın da 2029'da Ay'a gönderilmesi hedeflenen bir keşif aracı üzerinde JAXA ile ortaklaşa çalıştığı biliniyor.

Honda, ayrıca uzay keşif projelerinde kullanılmak üzere oksijen, hidrojen ve elektrik sağlayacak bir yenilenebilir enerji sistemi üzerinde çalışma yürütüyor.