Nissan: Sürücüsüz araç konusunda Apple ile görüşmüyoruz

Japon otomobil üreticisi Nissan, sürücüsüz araç konusunda Apple ile görüşme yapmadığını açıkladı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Son günlerde Apple'ın, kendi sürücüsüz otomobili için Hyundai ve Kia ile görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın çok yakında gerçekleşeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak her iki şirket de iddiaları yalanlayarak Apple ile görüşmediklerini açıklamıştı.

Daha sonra ise Apple'ın rotayı Nissan'a çevirdiği ve görüşme yaptıkları iddiaları ortaya çıktı.

NISSAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Japon otomobil üreticisi Nissan, Apple'ın çıkmaza giren otonom araç projesiyle ilgili son aylarda Nissan'la görüştüğüne dair çıkan haberler sonrasında, Apple ile görüşmediğini açıkladı.

Financial Times'ın yaptığı haberde, Nissan'ın Apple markalı araçların montajcısı olma konusundaki isteksizliğinden ötürü iki şirket arasındaki görüşmelerin ileri bir seviyeye ulaşamadan başarısızlıkla sonuçlandığını belirtmişti.

"Apple ile görüşmüyoruz" diyen Nissan sözcüsü, "Bununla beraber, Nissan endüstrideki dönüşümü hızlandırmak için daima iş birliği ve ortaklık arayışlarına açıktır." dedi.

Görünüşe göre Hyundai, Kia ve Nissan gibi şirketler, Apple otomobillerine şimdilik sıcak bakmıyor. Bakalım Apple, istediği üreticiyi bulabilecek mi? Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.