Nokia, 100 dolarlık telefonu C3'ü tanıttı

HMD Global, düzenlediği bir etkinlikte giriş seviye yeni telefonu Nokia C3'ü duyurdu.

Bir zamanların efsane telefonlarını üreten Nokia, son yıllarda rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı. Artık üst seviye telefonlar yerine daha çok ucuz ve giriş seviyesi modellere odaklanan şirket, yeni C3'ün tanıtımını yaptı.

Sahip olduğu özellikjler bakımından beklentileri pek de karşılayamayan Nokia C3, uygun fiyatıyla tüketicileri memnun etmeyi hedefliyor.

NOKIA C3 ÖZELLİKLERİ

5.99 inç büyüklüğünde ve 1.440 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip Nokia C3, gücünü 8 çekirdekli Unisoc SC9683A işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM kapasitesine sahip telefonda, 32 GB depolama alanı yer alıyor.

Arka kısmında 8MP'lik tek bir kameraya ev sahipliği yapan Nokia C3'ün ön kısmında ise 5MP'lik yine tek kamera karşımıza çıkıyor.

Son olarak Android 10 işletim sistemine ve 3.040 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun fiyatı ise 100 dolar olarak açıklandı.

Nokia C3'ün hangi pazarlarda satışa çıkacağı şu an için bilinmiyor.