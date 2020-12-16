Nokia 5 serisinin yeni üyesi 5.4 uygun fiyatıyla tanıtıldı

HMD Global, Nokia 5 serisinin yeni üyesi 5.4'ü duyurdu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken telefonun özelliklerini sizler için derledik.

Bir zamanların efsa telefon üreticilerinden Nokia, HMD Global çatısı altında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz mart ayında 5.3 modelini tanıtan Nokia, şimdi de serinin devamı olan 5.4 modelini görücüye çıkardı.

Özellikle bütçe dostu telefon arayanların tercih edebileceği bir model olan Nokia 5.4'ün özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

NOKIA 5.4 ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde HD+ delikli bir ekran tasarımıyla karşımıza çıkan Nokia 5.4, 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisinden güç alan telefonda, 4.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.





Kamera konusuna değinecek olursak, Nokia'nın oldukça eli bol davrandığını görüyoruz. Telefonuh arka kısmındaki dairesel modülde 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP dörtlü arka kamera bizleri karşılıyor. Üstelik telefon, 4K çözünürlükte 30 fps video kaydını da destekliyor. Nokia 5.4'ün ön kısmında ise 16 MP'lik tek bir kamera tercih edilmiş.

Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun 2 yıl Android, 3 yıl da güvenlik güncellemesi alacağı açıklandı.





NOKIA 5.4 FİYAT

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Nokia 5.4'ün fiyatı 189 euro olarak açıklandı. Telefonun kısa süre içinde Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor.

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