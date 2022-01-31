Nokia, 5G'de hız rekoru kırdı

Nokia, China Mobile ve MediaTek, 5G çekirdeğini kullanarak Dünya'nın ilk hız rekorunu kırmayı başardı.

Tüm dünyada çalışmaları devam eden 5G teknolojisinde iyi haberler gelmeye devam ediyor. Son dönemde özellikle akıllı telefon pazarında popülerliğini yitiren Nokia, 5G konusunda ise rakiplerine gözdağı veriyor.

Nokia, China Mobile (CMCC) ve MediaTek, dünyanın ilk 3 bileşenli taşıyıcı toplama teknolojisi testini gerçekleştirdi ve 3Gbps'lik rekor bağımsız 5G hızına ulaştı.

ŞİMDİKİLERDEN FARKLI BİR TEKNOLOJİ KULLANILDI

Chip.com.tr'de yer alan habere göre, bugüne kadar yayınlanan neredeyse tüm 5G dağıtımları, yeni radyo teknolojilerini kullanan, ancak yine de temelinde 4G çekirdeğine dayanan 5G'ye dayanıyordu.

Ancak 3 teknoloji şirketinin bir araya gelerek geliştirdiği yeni teknoloji, verilerin toplama noktasında daha yakın bir yerde işlenmesine ve ağ dilimleme gibi özelliklere olanak tanıyan yeni bir sanal bulut tabanlı çekirdek kullanarak bir ilki başardı.

Söz konusu sistem, gelecekte 5G hızlarını ve kapsama alanını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda operatörlerin mevcut yapılarını kullanarak ağ dağıtım maliyetlerini azaltmalarına da imkan tanıyacak.