Nokia bu sefer büyük oynuyor: Nokia 10 PureView gelecek yıl tanıtılabilir

Yeni yapılan bir sızıntıya göre Nokia 10 PureView amiral gemisi akıllı telefon modeli, gelecek yıl satışa çıkacak ve oldukça iddialı olacak.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle diğer şirketlerle rekabet edemedi ve sürekli zarar etti.

Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin gölgesinde kalan şirket, gelecek yıl yeniden küllerinden doğmak istiyor.

Yeni ortaya çıkan sızıntılara göre Finlandiya merkezli şirket, gelecek yıl tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modeli Nokia 10 PureView ile diğer şirketlerle rekabete girecek.

NOKIA 10 PUREVIEW HAKKINDA İLK BİLGİLER

Nokia 10 PureView ile ilgili şu anda oldukça kısıtlı bir bilgiye sahibiz. Ancak sızıntılara göre telefon, Snapdragon 875 işlemcisinden güç alacak ve safir camdan yapılmış bir ekranla gelecek.

Akıllı telefon üreticileri, 2017'de tanıtılan "HTC U Ultra special edition" modelinden bu yana safir cam kullanmadılar.

Başka bir sızıntıya göre ise Nokia 10 PureView modelinin arkasında Zeiss marka çoklu kamera modülü görev yapacak. Ancak kameraların özellikleri şimdilik bir sır olarak kalıyor.

Bakalım bir zamanların efsane üreticisi Nokia, yeni amiral gemisi modeliyle Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi rakipleriyle baş edebilecek mi?

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