Nokia, dünyadaki en yüksek 5G hızına ulaştı

Nokia, Teksas’taki Over-the-Air (OTA) şebekesinde en yüksek 5G hızına ulaştığını duyurdu.

Tüm dünyada çalışmaları devam eden 5G teknolojisinde iyi haberler gelmeye devam ediyor.



Son dönemde özellikle akıllı telefon pazarında popülerliğini yitiren Nokia, 19 mayısta Dallas, Teksas’taki Over-the-Air (OTA) şebekesinde dünyada şimdiye kadar görülmüş en yüksek 5G hızına ulaştığını duyurdu.

4.7 GBPS HIZA ULAŞTI

Şirket, 5G ticari milimetre dalga spektrumunda 800 MHz bant genişliği ve çift bağlantı EN-DC fonksiyonunu (Dual Connectivity EN-DC) kullanarak 4.7 Gbps’ye varan 5G hızlarına ulaştı.

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK 5G HIZI

Bu hız, çift bağlantı EN-DC fonksiyonu kullanılarak bugüne kadar kaydedilen en yüksek 5G hızı olduğu kaydedildi.

Bu aynı zamanda cihazların çift bağlantı EN-DC fonksiyonu ile yalnızca 5G veya LTE’ye bağlandıklarında ulaşabileceklerinden çok daha yüksek hızlara ulaşabileceği anlamına da geliyor.

LightCounting Market Research baş analisti Stéphane Téral konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu sonuç, konusunda uzman ve tüm detaylara hâkim deneyimli bir ekibin kusursuz çalışmasını yansıtan önemli bir başarıdır. Bir başka deyişle; milimetre dalga alanındaki bu 8 bileşenli taşıyıcı birleştirme teknolojisi dünyaya sadece ticari 5G vaadini gerçekleştirmek için değil, aynı zamanda gelecekteki Terahertz sisteminin önünü açmak için de ‘massive MIMO’ ve ‘open RAN’ teknolojileri ile birlikte başka seçeneklerin de var olduğunu göstermektedir.”