Nokia durmuyor: 5G destekli Nokia X100 tanıtıldı

Uygun fiyatlı ve 5G destekli akıllı telefonlarını tanıtmaya devam eden Nokia, şimdi de X100 modeliyle karşımıza çıktı. İşte Nokia X100 özellikleri ve fiyatı...

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.

Son zamanlarda 5G destekli modellere ağırlık veren şirket, uygun fiyatlı Nokia X100 5G'yi görücüye çıkardı.

NOKIA X100 ÖZELLİKLERİ

6.67 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 çözünürlüğünde Full HD+ ekrana sahip Nokia X100, 8 çekirdekli Snapdragon 480 işlemcisinden güç alıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla gelen telefon, 1TB MicroSD kart desteği de sunuyor.

Nokia X100'ün arka tarafına baktığımızda, 48 megapiksel ana kamera + 5 megapiksel ultra geniş açı kamera + 2 megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro kamera karşımıza çıkıyor. Ön kısımda ise ekran deliğine yerleştirilmiş 16 MP'lik tek bir kamera var.

8W Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 4700 mAh batarya kapasitesine sahip Nokia X100, kutusundan Android 11 işletim sistemiyle çıkıyor.

Nokia X100’ün diğer özellikleri arasında; güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı, yüz tanıma kilidi, Bluetooth 5.1, NFC desteği ve OTG özellikli USB Type-C portu da var.

NOKIA X100 FİYAT

Tüm bu özelliklerle birlikte Nokia X100, 19 Kasım'dan itibaren 252 dolarlık fiyat etiketiyle ABD'de satışa sunulacak. Telefonun Türkiye dahil diğer pazarlara gelip gelmeyeceği henüz belli değil.