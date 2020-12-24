Nokia, kendi adını taşıyan ilk akıllı klimasını tanıttı

Nokia markası altında üretilen ilk akıllı klima duyuruldu. Yeni klima; WiFi desteği, hareket sensörleri ve iklim kontrol sistemi gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini yürüten bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, farklı pazarlarda şansını demek istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda ilk kablosuz kulaklığını tanıtan Nokia, şimdi de kendi adını taşıyan ilk akıllı klimasını görücüye çıkardı.

Dahili Wi-Fi, akıllı hareket sensörleri, iklim kontrol sistemi, çok aşamalı filtre gibi dikkat çeken özelliklerle gelen Nokia klimalar, 5 farklı modelden oluşuyor.

Hint e-ticaret platformu Flipkart ile Nokia arasında geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmanın sonucunda 29 Aralık itibarıyla Hindistan'da piyasaya sürülecek klimalar, 420 dolardan başlayayan fiyatlarla satılacak.

Flipkart'ın markalardan sorumlu başkan yardımcısı Dev Iyer, klimaların Hindistan'da üretildiğini ve çevre dostu olduklarını söyledi. Şu an için Nokia klimaların uluslararası pazarda satılıp satılmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.



