Petrol
92.8
1.28%
Euro
18.1308
0.37%
Dolar
18.5883
0.11%
Altın
990.38
0.86%
Borsa
3700
2.01%
Bitcoin
362.720
0.37%
BTXN Coin
9.11
-5.00%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Nokia, NASA ile Ay'da 4G ağı kuracak

    NASA, Nokia ile ortaklık kurduğunu söyleyerek Ay'da 4G ağı kurulacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nokia, NASA ile Ay'da 4G ağı kuracak

    Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, şimdilerde 5G teknolisine büyük yatırımlar yapıyor.

    HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, 2020 yılında NASA'dan 14.1 milyon dolarlık bir fon almıştı.

    Nokia, Ay'a 4G şebekesi kuracak

    Nokia, sıcaklıkların 120 derece ile -100 derece arasında değiştiği ve hiçbir şekilde solunacak havanın olmadığı Ay'a baz istasyonları koyarak 4G ağı kuracak. Enerji ihtiyacı ise  Ay'a konumlandırılacak güneş panelleriyle sağlanacak.

    Söz konusu LTE ağı, Artemis misyonu kapsamında Ay'a üs kurulduğunda astronotlar tarafından kullanılacak. Ayrıca ileriye dönük insanlı Mars görevlerinde de bu ağdan yararlanılacak.

    nasa

    Nokia'nın Ay'daki baz istasyonu, önümüzdeki yaz SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilecek ekipmanlarla kurulmaya başlanacak.

    LTE ağı kurulduğunda, bir istasyon 4 km'ye kadar 1.8 GHz frekansında 50 Mbps hızında veri aktarımını mümkün kılacak.

    Peki neden 5G değil de 4G? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. 5G frekans hızları daha kısa mesefalere ulaşabiliyor ve bu nedenle daha fazla sayıda anten ve verici gerekiyor. Ay'da böyle bir sistem kurmak, maliyetleri de epey artırabilir.

    Bu nedenle NASA ve Nokia, menzili daha uzun 4G frekanslarından yararlanmaya çalışacak.


    Fransa'da hayat pahalılığını protesto ettiler
    Dünya

    Fransa'da hayat pahalılığını protesto ettiler

    Bekir Bozdağ'dan yaralı madencilere ziyaret
    Gündem

    Bekir Bozdağ'dan yaralı madencilere ziyaret

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir