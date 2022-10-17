Nokia, NASA ile Ay'da 4G ağı kuracak

NASA, Nokia ile ortaklık kurduğunu söyleyerek Ay'da 4G ağı kurulacağını duyurdu.

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, şimdilerde 5G teknolisine büyük yatırımlar yapıyor.

HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, 2020 yılında NASA'dan 14.1 milyon dolarlık bir fon almıştı.

Nokia, Ay'a 4G şebekesi kuracak

Nokia, sıcaklıkların 120 derece ile -100 derece arasında değiştiği ve hiçbir şekilde solunacak havanın olmadığı Ay'a baz istasyonları koyarak 4G ağı kuracak. Enerji ihtiyacı ise Ay'a konumlandırılacak güneş panelleriyle sağlanacak.

Söz konusu LTE ağı, Artemis misyonu kapsamında Ay'a üs kurulduğunda astronotlar tarafından kullanılacak. Ayrıca ileriye dönük insanlı Mars görevlerinde de bu ağdan yararlanılacak.

Nokia'nın Ay'daki baz istasyonu, önümüzdeki yaz SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilecek ekipmanlarla kurulmaya başlanacak.

LTE ağı kurulduğunda, bir istasyon 4 km'ye kadar 1.8 GHz frekansında 50 Mbps hızında veri aktarımını mümkün kılacak.

Peki neden 5G değil de 4G? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. 5G frekans hızları daha kısa mesefalere ulaşabiliyor ve bu nedenle daha fazla sayıda anten ve verici gerekiyor. Ay'da böyle bir sistem kurmak, maliyetleri de epey artırabilir.

Bu nedenle NASA ve Nokia, menzili daha uzun 4G frekanslarından yararlanmaya çalışacak.