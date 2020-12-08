Nokia, suya dayanıklı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı

Nokia, IPX7 suya dayanıklılık sertifikasına sahip yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Yüksek kalitede ses deneyimi sunan Nokia BH-405 isimli kulaklık ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini yürüten Nokia, son zamanların popüler aksesuarı olan kablosuz kulaklık işine de el attı. Nokia BH-405 olarak adlandırılan cihaz, IPX7 sertifikası sayesinde 1 metre derinlikteki suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor.

Özellikle yağmurlu havalarda kulaklıkla müzik dinlemek isteyenlere hitap eden yeni kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.0 teknolojisi ve hızlı bağlantı ile birlikte 600mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

USB Type-C bağlantı noktasına sahip Nokia kablosuz kulaklık, 35 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.

6mm grafen sürücülere sahip Nokia BH-405 kablosuz kulaklıklar, ayrıca gelen aramaları yanıtlamanıza ve müziği kontrol etmenize olanak sağlayan el hareketlerini de destekliyor.

FİYAT

Karbon siyahı, kar beyazı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkan kablosuz kulaklıkların fiyatı ise 45 dolar olarak açıklandı. Kulaklıkların satışı ilk olarak Çin'de başladı.