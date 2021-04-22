Nokia telefon kutularında şarj cihazı yer almayacak

Nokia'nın kısa bir süre önce duyurduğu "X20" isimli akıllı telefon modelinin kutusundan şarj cihazı çıkmayacak.

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone 12 serisini tanıttı. Ancak en az etkinlik kadar, Apple'ın iPhone 12 kutularından şarj cihazını kaldırması da konuşuldu.

Ardından Galaxy S21 serisinin kutusuna şarj cihazı koymayan Samsung da bu akımı devam ettirmişti.

NOKIA DA ŞARJ CİHAZINI KUTUDAN ÇIKARDI

HMD Global bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nokia, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte 5G destekli yeni telefonu X20'yi tanıtmıştı. Ancak gelen bilgilere göre şirket, telefonun kutusunda şarj cihazına yer vermeyecek.

X20'nin resmi listeleme sayfasında, bu telefonun satın alınması durumunda kutusunda şarj cihazı bulunmayacağı ifade ediliyor.

Apple'da dahil olmak üzere kutuda şarj cihazına yer vermeyen şirketler, bunu elektronik atıkları azaltmak ve çevreye katkıda bulunmak için yaptıklarını söylüyor. Ancak tüketicilere göre bunun tek nedeni maliyeti düşürmek.

Son olarak Nokia X20, mayıs ayında 350 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ayrıca Nokia, telefona 3 yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemesi verecek.

Nokia X20 hakkında detaylı bilgi almak için "Nokia, 5G destekli X10 ve X20 modellerini tanıttı" başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.