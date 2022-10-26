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    Nokia, yeni Android TV cihazını tanıttı

    Nokia, standart televizyonları akıllı hale getiren Android TV cihazının tanıtımını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 13:44
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    Nokia, yeni Android TV cihazını tanıttı

    Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

    Şirket; akıllı telefon, tablet, televizyon, kulaklık ve laptop derken, şimdi de Android TV cihazlarını piyasaya sürmeye başladı.

    Geçtiğimiz yıllarda ilk Android TV cihazı Streaming Box 8000’i tanıtan Nokia, şimdi de yeni bir Android TV çubuğu duyurdu. Streaming Stick 800 isimli cihaz, maksimum 1080p çözünürlüğü destekliyor.

    Nokia Streaming Stick 800 neler sunuyor

    Chromecast desteğine sahip ve Android 11 TV ile gelen Nokia'nın Android TV cihazı; Amlogic S805X2 işlemciden, Mali-G31 MP2 grafik biriminden ve 1GB RAM’den güç alıyor.

    2.4Ghz ve 5GHz Wi-Fi desteğinin yanı sıra Bluetooth özelliğine de sahip cihaz, 8GB dahili depolama ile giriş seviyesine hitap ediyor.

    nokia

    Nokia Streaming Stick 800, 60 euro fiyat etiketi ile Avrupa’da satışa sunulmuş durumda. Cihaz; kutudan Bluetooth kumanda, güç adaptörü, HDMI uzatma kablosu ve iki AAA pil ile çıkıyor.


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