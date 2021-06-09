Nokia'dan 75 euroluk akıllı telefon: Nokia C01 Plus

Nokia, Android 11 Go sürümüyle gelen akıllı telefon modeli C01 Plus'ı tanıttı. İşte yeni Nokia C01 Plus özellikleri....

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, HMD Global çatısı altında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor.

Üst seviye modellerle baş edemeyip, genellikle orta ve giriş segmentine yönelen şirket, yeni akıllı telefonu Nokia C01 Plus'ı görücüye çıkardı.

Nokia C01 Plus, 5,45 inç boyutunda 1440x720 çözünürlüğünde HD+ IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Unisoc SC9863A yonga setinden güç alan telefonda, 1GB RAM ve 16GB depolama alanı yer alıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu özellikler, günümüz akıllı telefonlarına göre bir hayli düşük kalıyor.

3000 mAh batarya kapasitesine sahip Nokia C01 Plus, 5W değerinde bir şarj hızı sunuyor. Kameralara baktığımızda ise telefonun ön ve arkasında 5MP değerinde tekli kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

FİYATI 75 EURO

Android 11 GO işletim sistemiyle gelen ve 4G bağlantısını da destekleyen giriş seviye modeli Nokia C01 Plus, 75 euroya satışa çıkacak.