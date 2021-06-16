Nokia'dan uygun fiyatlı iki yeni tuşlu telefon: 105 ve 110

Nokia'dan uygun fiyatlı iki yeni tuşlu telefon: 105 ve 110

Nokia, yıllar önce oldukça popüler olan 110 ve 105 modellerini yenileyerek satışa sundu. 4G desteği ile gelen telefonlara daha yakından bakıyoruz.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, günümüzde ise daha çok giriş segmenti veya tuşlu telefonlara odaklanıyor.

Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, ilk çeyrekteki 13 milyon satışın 11 milyonunu tuşlu telefonlardan elde etmişti.

Tuşlu telefon seven kullanıcılar için çalışmaya devam eden şirket, klasik Nokia 105 ve Nokia 110 modellerini yenileyerek satışa sundu.

Her iki telefonun da benzer özellikler gösterdiği ve 4G bağlantı desteğiyle geldiği modellere gelin daha yakından bakalım.

NOKIA 105 VE 110 ÖZELLİKLERİ

Tasarım olarak neredeyse aynı olan her iki telefon da gücünü Unisoc T107 işlemcisinden alıyor ve 4G bağlantı desteğiyle geliyor. 128 MB RAM ve 48 MP depolama alanına sahip telefonlar, Series 30+ işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

İki modeli birbirinden ayıran en önemli fark ise, 110 modelinin arka tarafta bir adet kamera bulunduruyor olması.



FİYATLAR

Nokia 105 4G modelinin 35 euro fiyat etiketine sahip olması beklenirken, Nokia 110 4G modelinin 40 euro fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.